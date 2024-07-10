Мэрия рассказала, из-за чего провалился асфальт в центре Рязани

По информации пресс-службы ведомства, на перекрестке повреждена плита тепловой камеры.

Рязанская мэрия прокомментировала РЗН. инфо информацию про провалившийся асфальт на перекрестке улиц Есенина, Фирсова и Садовой.

Как отметили в пресс-службе ведомства, на перекрестке произошло повреждение плиты тепловой камеры.

«В настоящее время участок дороги, где провалился асфальт, огорожен. Специалисты РМПТС принимают меры по ликвидации провала», — добавили в мэрии.

Напомним, в центре Рязани провалился асфальт.