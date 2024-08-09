В Белгородской области четыре беспилотника атаковали многоквартирный дом

Произошел пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

В Белгородской области четыре беспилотника атаковали многоквартирный дом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Утром 9 августа четыре дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в Шебекино.

Пострадавших нет.

Произошел пожар в нескольких квартирах. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания.

Напомним, над регионом сбили 29 БПЛА, в результате атаки никто не пострадал. Ранее сообщалось о массированной атаке на Липецкую область.