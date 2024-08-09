На Липецкую область совершили массированную атаку, пострадали шесть человек

В ночь на пятницу, 9 августа, на Липецкую область совершили массированную атаку. Над регионом сбили 19 украинских беспилотников.

На Липецкую область совершили массированную атаку, пострадали шесть человек. Об этом сообщает губернатор региона Игорь Артамонов.

В ночь на пятницу, 9 августа, на Липецкую область совершили массированную атаку. Над регионом сбили 19 украинских беспилотников. Энергетический объект получил повреждения, наблюдались отключения света.

В результате атаки пострадали шесть человек, им оказывают помощь медики.

Губернатор рекомендовал предприятиям в Липецке не привлекать сотрудников к работе без экстренной необходимости. Там временно не работает пассажирский транспорт.

Для ликвидации последствий налета в Липецком округе ввели режим ЧС, в этой же связи эвакуируют жителей четырех населенных пунктов района, для них подготовили ПВР. В зону эвакуации попали 416 домовладений.

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило о перехвате и уничтожении за ночь 75 БПЛА (26 — над Белгородской, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один над Орловской, пять — над Крымом, восемь — над акваторией Черного моря).

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.