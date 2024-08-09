Рязанские полицейские выдворили из России шестерых мигрантов

Отмечается, что трое из депортированных ранее были осуждены за кражу, незаконные сбыт и хранение наркотиков. Три других иностранца нарушили миграционное законодательство.

Рязанские полицейские выдворили из России шестерых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что трое из депортированных ранее были осуждены за кражу, незаконные сбыт и хранение наркотиков. Три других иностранца нарушили миграционное законодательство.

В сопровождении судебных приставов иностранцы были доставлены аэропорт для вылета на родину. Все билеты на самолет иностранцы покупали за собственный счет.

Ранее стало известно, что девяти иностранцам, которые недавно стали гражданами РФ вручили повестки в Рязани.