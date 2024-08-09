Во время рейда в Рязани девяти мужчинам вручили повестки
Всего проверили 27 мужчин. Из них девять поставили на воинский учет. Восемь — захотели заключить контракт с Минобороны.
В Рязани вручили повестки девяти иностранцам, которые недавно стали гражданами РФ. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Отмечается, что рейд на пятой оптовой базе провели сотрудники военного следственного отдела СКР по Рязанскому гарнизону, областного военкомата и полицейские.
Всего проверили 27 мужчин. Из них девять поставили на воинский учет. Восемь — захотели заключить контракт с Минобороны.