Рязанец Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024 по каноэ-одиночкам

В пятницу, 9 августа, российский спортсмен Захар Петров занял третье место в полуфинальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.

Рязанец Захар Петров вышел в финал Олимпиады-2024 по каноэ-одиночкам. Об этом сообщает портал championat.com.

В пятницу, 9 августа, российский спортсмен Захар Петров занял третье место в полуфинальной гонке соревнований каноэ-одиночек на дистанции 1000 м. Он квалифицировался в финал A, в который проходят по четыре лучших спортсмена из каждого полуфинала.

Ранее он вместе с Алексеем Коровашковым занял четвертое место в финале соревнований по каноэ-двойкам.

Фото: championat.com