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Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера
В области установлен федеральный уровень реагирования.

Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.

Ранее число пострадавших детей в Курской области выросло до девяти.