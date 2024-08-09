Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера

В области установлен федеральный уровень реагирования.

Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В области установлен федеральный уровень реагирования. Такое решение приняла Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на внеочередном заседании.

Ранее число пострадавших детей в Курской области выросло до девяти.