Число пострадавших детей в Курской области выросло до девяти

Жителей приграничных районов эвакуируют. Первые 15 автобусов с эвакуированными прибудут в Подмосковье.

Число пострадавших детей в Курской области выросло до девяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в регионе.

Напомним, ранее в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область погибли пять человек, еще 28 пострадали.

Жителей приграничных районов эвакуируют. Первые 15 автобусов с эвакуированными прибудут в Подмосковье.