Минобороны: за сутки ВСУ потеряли более 280 военных на курском направлении

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

За сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка. Об этом сообщило Минобороны.

Отмечается, что всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 945 военнослужащих и 102 единицы бронетехники.

Напомним, ранее ситуацию в Курской области отнесли к ЧС федерального характера.