Мэрия ответила рязанцам, латающим ямы с помощью мусора

По данным ведомства, территория находится в общей долевой собственности жителей многоэтажки. Рязанцы заключили договор управления домом с ООО «УК на Маяковского». Организация, как пишет мэрия, обязана ремонтировать общее имущество дома «в рамках размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

Мэрия прокомментировала РЗН. Инфо информацию, что жители латают ямы с помощью мусора на участке под домом № 11/19 по улице Пугачева.

По данным ведомства, территория находится в общей долевой собственности жителей многоэтажки. Рязанцы заключили договор управления домом с ООО «УК на Маяковского». Организация, как пишет мэрия, обязана ремонтировать общее имущество дома «в рамках размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

В горадминистрации добавили, что вопросы капремонта должны выносить и решать на общем собрании собственников.

«При положительном решении, а также определении источника финансирования ремонта, может быть выполнен специализированной организацией, утвержденной решением общего собрания», — отметили в ведомстве.

Также, по слова мэрии, если участок образован под многоэтажкой, ремонт возможно сделать по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани».

Напомним, жители улицы Пугачева рассказали, что латают ямы с помощью мусора.