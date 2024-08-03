Жители улицы Пугачева рассказали, что латают ямы с помощью мусора

В Рязани жители дома № 11/19 на улице Пугачева рассказали, что много лет добиваются ремонта. Пост опубликован в соцсетях.

В Рязани жители дома № 11/19 на улице Пугачева рассказали, что много лет добиваются ремонта. Пост опубликован в соцсетях.

«Асфальтовое покрытие полностью разрушено, а около второго подъезда образовался значительный провал. На автомобиле невозможно проехать, не задев днищем многочисленные ямы. Мы пытаемся самостоятельно латать выбоины с помощью строительного мусора, так как по закону не имеем права ремонтировать данный участок по собственной инициативе», — сообщает автор поста.

По его словам, после огласки в СМИ представители администрации приезжали и уверяли, что ремонтные работы вот-вот начнутся, но этого не случилось.

«Недавно, после сильного дождя, нас снова затопило. Из-за особенностей рельефа вода скапливается в низине. Прошу осветить нашу проблему, ведь если о ней не говорить, должностные лица очень быстро забывают о своих обещаниях!» — говорится в заключении.