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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 10-11 августа
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре кукол 10 и 11 августа покажут спектакли для юных рязанцев — Крошка Енот, по мотивам сказки Лилиан Мурр, и веселый хоровод из сказок и стихов Корнея Чуковcкого — Мойдодыр.

Хотите узнать больше об истории своего города в новом и интересном формате — приходите на спектакли-променад «Проспект впечатлений» и «Тайны города Р».

В Лесопарке состоится большой Ореховый забег, а в спортшколе «Капитан» пройдет культурно-спортивный праздник «Спорт начинается в семье!», посвященный Дню физкультурника.

10 и 11 августа недалеко от Спасск-Рязанского пройдет культурная программа фестиваля «Небо России». В живописном уголке в 60 км от Рязани пройдут концерты, мастер-классы, развернется ярмарка рукоделия, будут работать фото-зоны и фудкорты.

В селе Глебово-Городище Рыбновского района пройдет фестиваль, посвященный победе русского войска над ордой мурзы Бегича в 1378 году на реке Вожа — «Битва на реке Вожа».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».