Дело Рыбновского стрелка направили в суд
Мужчину будут судить по пяти статьям уголовного кодекса. Уголовное дело направили в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.
Дело Рыбновского стрелка направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу стрелка из Рыбновского района.
Напомним, в декабре 2023 года мужчина открыл огонь в полицейских, которые приехали к нему с обысками. Один из них погиб на месте.
Мужчину будут судить по пяти статьям уголовного кодекса.
Уголовное дело направили в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.
Ранее ему продлили содержание в СИЗО.