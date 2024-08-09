Дело Рыбновского стрелка направили в суд

Мужчину будут судить по пяти статьям уголовного кодекса. Уголовное дело направили в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.

Дело Рыбновского стрелка направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу стрелка из Рыбновского района.

Напомним, в декабре 2023 года мужчина открыл огонь в полицейских, которые приехали к нему с обысками. Один из них погиб на месте.

Мужчину будут судить по пяти статьям уголовного кодекса.

Уголовное дело направили в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее ему продлили содержание в СИЗО.