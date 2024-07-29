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Рыбновскому стрелку снова продлили содержание в СИЗО
Он останется под стражей до 6 ноября.

Рыбновскому стрелку Александру Глебову снова продлили содержание в СИЗО. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Прокуратура и следственный комитет предварительно обвиняют Глебова в совершении посягательства на жизнь правоохранителя, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Судья продлил содержание под стражей до 6 ноября. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Рязанский областной суд.

Напомним, в декабре в селе Высокое произошла перестрелка. В ходе нее погиб полицейский из Вологды. Сначала стрелявшего отправили в СИЗО до 5 февраля. А позже рязанский суд продлил содержание под стражей до 6 августа.