Число пострадавших в результате атаки на Липецкую область выросло до девяти

Напомним, в ночь на пятницу, 9 августа, Липецкая область подверглась массированной атаке ВСУ. Над регионом сбили 19 беспилотников, ранее сообщалось о шести пострадавших.

Число пострадавших в результате атаки на Липецкую область выросло до девяти человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Артамонов.

Он также сообщил, что в регионе отменены все развлекательные мероприятия. Спортивные и семейные события будут проводиться с обеспечением повышенных мер безопасности.

Эвакуация жителей нескольких населенных пунктов продолжается.

Напомним, в ночь на пятницу, 9 августа, Липецкая область подверглась массированной атаке ВСУ. Над регионом сбили 19 беспилотников, ранее сообщалось о шести пострадавших.