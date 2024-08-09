Адвокат Руслана Сидики* опроверг его желание отправиться в зону СВО

По его словам, 36-летний террорист Руслан Сидики, подорвавший железнодорожные пути под Рязанью, не просился в зону СВО.

Адвокат Руслана Сидики* опроверг его желание отправиться в зону СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Игоря Поповского.

По его словам, 36-летний Руслан Сидики* категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО.

Напомним, 11 ноября 2023 года после подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. По обвинению в теракте задержали Руслана Сидики*. Накануне появились слухи о том, что он хочет отправиться в зону СВО.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов