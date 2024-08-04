Подорвавший пути под Рязанью попросил отправить его в зону СВО

Во время следственных действий Сидики*, раскаявшись в содеянном, заявил, что «готов искупить свою вину кровью». Он захотел отправиться в зону СВО для прохождения службы в армии России.

Гражданин России и Италии Руслан Сидики*, который признал вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, попросил отправить его в зону СВО. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, во время следственных действий Сидики*, раскаявшись в содеянном, заявил, что «готов искупить свою вину кровью». Отмечается, что он захотел отправиться в зону СВО для прохождения службы в армии России.

Напомним, 11 ноября 2023 года после подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Сидики* задержали силовики в своей квартире в Рязани, где он ждал сообщение от СБУ.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов