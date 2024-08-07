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В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых территорий

В Курской области организовали вывоз жителей из обстреливаемых приграничных территорий. Об этом в среду, 7 августа, сообщили РИА Новости со ссылкой на врио губернатора региона.

Алексей Смирнов сообщил, что ночью доложил оперативную обстановку Владимиру Путину. Врио главы региона рассказал также, что президент пообещал поддержать Курскую область «по всем направлениям».

По словам Смирнова, за сутки Курскую область покинули несколько тысяч человек.

Напомним, ранее в результате массированного нападения на Курскую область пострадали шестеро детей.