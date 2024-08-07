В Курской области ВСУ атаковали машину скорой, водитель и фельдшер погибли

В Курской области ВСУ атаковали машину скорой, водитель и фельдшер погибли, врач ранен. Об этом в среду, 7 августа, сообщил Telegram-канал «SHOT» со ссылкой на врио главы региона.

«Наши медики — настоящие герои, а террористы, что бьют по машинам скорой помощи, обязательно получат возмездие. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — сообщил Алексей Смирнов.

Также в результате массированного нападения на Курскую область пострадали шестеро детей.

Двое из них лечатся амбулаторно. Трехлетняя девочка доставлена в детскую областную больницу, состояние здоровья — средней степени тяжести. Еще один мальчик двух лет находится в больнице с осколочным ранением спины. В ближайшее время он будет перевезен в областную детскую больницу. Его мама погибла при обстреле. Двое детей 2019 и 2015 года рождения получили ранения и доставлены в больницу.