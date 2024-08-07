Павел Малков прокомментировал атаку на Курскую область

Он отметил, что Рязанская область готова принять эвакуированных с наиболее опасных приграничных территорий.

Павел Малков прокомментировал атаку на Курскую область. Комментарий появился в его официальном Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Малков отметил, что Рязанская область готова принять эвакуированных с наиболее опасных приграничных территорий.

«Мы не можем оставаться в стороне, окажем всю необходимую помощь. Готовы разместить в Рязанской области эвакуированных, в том числе организовать для школьников отдых с обучением на базе наших санаториев», — заключил губернатор.

Напомним, в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область погибли пять человек, еще 28 пострадали.