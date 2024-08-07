Павел Малков прокомментировал атаку на Курскую область
Он отметил, что Рязанская область готова принять эвакуированных с наиболее опасных приграничных территорий.
Павел Малков прокомментировал атаку на Курскую область. Комментарий появился в его официальном Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
Малков отметил, что Рязанская область готова принять эвакуированных с наиболее опасных приграничных территорий.
«Мы не можем оставаться в стороне, окажем всю необходимую помощь. Готовы разместить в Рязанской области эвакуированных, в том числе организовать для школьников отдых с обучением на базе наших санаториев», — заключил губернатор.
Напомним, в результате массированной атаки ВСУ на Курскую область погибли пять человек, еще 28 пострадали.