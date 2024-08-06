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Минприродопользования предупредило рязанцев о сроках летне-осенней охоты
Окончание разрешения на добычу зависит от конкретного вида животных.

Министерство природопользования региона предупредило рязанцев о сроках летне-осенней охоты. Пост появился на сайте ведомства.

На сезон установили следующие сроки:

  • на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь можно охотиться с третьей субботы августа по 30 ноября;
  • на боровую дичь охота разрешена с третьей субботы августа по 31 декабря.

На охоту с собаками сроки другие, при этом животные должны иметь справку или свидетельство о происхождении:

  • на болотно-луговую дичь можно охотиться с 25 июля по 30 ноября;
  • на боровую, степную и полевую дичь охота разрешена с 5 августа по 2 января;
  • на водоплавающую дичь с третьей субботы августа по 30 ноября.

Ранее в Рязанской области установили сроки весенней охоты на 2024 год.