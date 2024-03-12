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В Рязанской области установили сроки весенней охоты на 2024 год
Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2024 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться министерством с 20 марта.

В Рязанской области установили сроки весенней охоты на 2024 год. Об этом сообщает региональное Минприродопользования.

Весенняя охота на самцов глухарей на току с подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами, и (или) манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями, и (или) манными гусями, и (или) манком стартует:

  • в южных районах (Захаровский, Кораблинский, Михайловский, Милославский, Пронский, Путятинский, Ряжский, Скопинский, Сапожковский, Сараевский, Старожиловский, Ухоловский, Александро-Невский, Шацкий) — с 13 по 22 апреля.
  • в северных районах (Ермишинский, Касимовский, Клепиковский, Кадомский, Пителинский, Рыбновский, Рязанский, Спасский, Сасовский, Чучковский, Шиловский) — с 20 по 29 апреля.

Также с 1 по 30 апреля во всех муниципальных районах можно будет охотиться на селезней уток из укрытия с использованием живых подсадных уток.

Отмечается, что выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на пернатую дичь в 2024 году в общедоступных охотничьих угодьях будет осуществляться министерством с 20 марта.