В Рязани на улице Почтовой отремонтируют здание министерства финансов

Сроки выполнения работ с даты заключения контракта по 1 августа 2025 года, при этом крышу должны отремонтировать не позднее 15 ноября 2024 года.

На улице Почтовой № 51 отремонтируют крышу и фасад у памятника регионального значения, в котором располагается Министерство финансов Рязанской области. Начальная цена контракта на сайте госзакупок 17 миллионов 334 тысячи 512 рублей.

В документах указано, что подрядчик должен будет заменить покрытие крыши, водосточную систему, обустроить снегозадержатели, отремонтировать деревянные элементы конструкций кровли, утеплить чердак, устроить пароизоляцию. Для фасадов предусмотрена замена оконных и карнизных отливов, установка окон, устранение трещин и покраска стен.

Сроки выполнения работ с даты заключения контракта по 1 августа 2025 года, при этом крышу должны отремонтировать не позднее 15 ноября 2024 года. Заказчик — «Имущественный комплекс Рязанской области».

Дата постройки объекта культурного наследия регионального значения «Общественное здание» — 1889 год. Памятник входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой»

Фотографии из документов на сайте госзакупок.

Напомним, в декабре на ремонт другого исторического здания на улице Почтовой выделили 12,4 миллиона рублей. Работы должны завершить к 31 октября.