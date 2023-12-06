В Рязани на ремонт исторического здания на улице Почтовой выделили 12,4 миллиона рублей

Здание относится к объекту культурного наследия «Общественное здание» первой половины 19 — конца 19 веков и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой конец 18 — конец 19 веков».

В Рязани на ремонт исторического здания на улице Почтовой, дом № 61 выделили 12,4 миллиона рублей. Тендер разместили на сайте госзакупок.

Заказчик — МФЦ Рязанской области. Начальная цена контракта составляет 12 миллионов 454 тысячи 40 рублей.

Здание относится к объекту культурного наследия «Общественное здание» первой половины 19 — конца 19 веков и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль улицы Почтовой конец 18 — конец 19 веков».

В документах указано, что у объекта реставрируют крышу, восстановят штукатурную отделку и утраченный белокаменный карниз на торцевых и дворовых фасадах, восстановят козырьки, ворота, навесы, ограждения, заменят водосточные трубы, установят подсветку фасадов.

Срок выполнения работ — по 31 октября 2024 года.

Фото: документация с сайта госзакупок.