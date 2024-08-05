Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея»
Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.
Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.
В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа.
Возрастное ограничение — 0+.
Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы.
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