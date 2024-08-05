Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
25°
Срд, 07
25°
Чтв, 08
21°
ЦБ USD 84.95 -0.75 06/08
ЦБ EUR 93.04 0.21 06/08
Нал. USD 86.10 / 86.00 05/08 18:20
Нал. EUR 94.40 / 95.00 05/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Работа в «Зеленом саде» — это у него семейное! Строительная компания п...
Вчера 14:09
451
Зеленые пеньки. Зачем Рязани беспощадное кронирование деревьев
Эксперт-эколог Российского экологического общества и НП...
2 августа 12:28
3 589
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max в Регионе 62: Идеальный Выбор для Ак...
Этот кроссовер создан для тех, кто ценит комфорт, безоп...
31 июля 13:30
3 070
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
29 июля 17:05
4 202
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея»
Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа.

Возрастное ограничение — 0+.

Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы.

.