Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея»

Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа.

Возрастное ограничение — 0+.

Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы.

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