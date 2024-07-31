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В РИАМЗ изменится график работы
Губернатор Павел Малков заявил, что сейчас в РИАМЗ работает уникальная выставка «Шедевры русского музея». Жители региона жалуются в соцсетях, что не могут ее посетить из-за того, что музей работает до 18:00.

В РИАМЗ изменится график работы. Об этом в среду, 31 июля, на заседании правительства сообщил региональный минкульт.

Губернатор Павел Малков заявил, что сейчас в РИАМЗ работает уникальная выставка «Шедевры русского музея». Жители региона жалуются в соцсетях, что не могут ее посетить из-за того, что музей работает до 18:00.

Минкульт ответил, что учреждение проработало вопрос и с 1 августа каждый четверг экспозиции музея можно посмотреть после 20:00. Кроме того, проведут мониторинг востребованности и посещаемости выставки и график могут изменить.

Малков сказал, что отслеживать уже поздно, потому что выставка закроется через полтора месяца. Он поручил скорректировать график на последние шесть недель экспозиции выставки Русского музея и сделать один-два раза в неделю максимальные часы работы, хотя бы до 23.00.

«Мы говорили, что должна появиться условная ночь музея, чтобы один день хотя бы до 23:00 работал [музей]… Еще мне говорят, что предприятиям на две-три недели вперед билеты на экскурсии найти невозможно. То есть просто билет — пожалуйста, а договориться о системном выходе — нет. Значит мы не удовлетворяем спрос», — сказал глава региона.

Минкульт заявил, что проработает все замечания и разместит дополнительно информацию об изменении графика работы в СМИ.