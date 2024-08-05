Прощание с рязанским журналистом Вадимом Михайловым состоится 6 августа

Церемония пройдет в храме в честь иконы Божьей Матери Всецарица на территории больницы имени Семашко.

Прощание с бывшим главным редактором газеты «Вечерняя Рязань» Вадимом Михайловым пройдет во вторник, 6 августа. Об этом сообщила «Новая газета-Рязань».

Прощание пройдет в храме в честь иконы Божьей Матери Всецарица на территории больницы имени Семашко. Отпевание состоится в 12:00. Затем процессия проследует на кладбище.

Напомним, Вадим Михайлов умер в воскресенье, 4 августа, дома в Рязани. Экс-главреду «Вечерней Рязани» был 71 год.