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Умер рязанский журналист Вадим Михайлов
С 1992 по 1999 он был главредом «Вечерней Рязани».

Утром в воскресенье, 4 августа, умер рязанский журналист Вадим Михайлов. Об этом сообщила «Новая газета — Рязань».

Михайлов — уроженец Тамбова. С 1992 по 1999 годы он был главредом газеты «Вечерняя Рязань».

«Благодаря таланту, энергии и поразительному чувству времени этого человека „Вечерняя Рязань“ за несколько месяцев стала самой популярной и авторитетной городской газетой тех лет. Для многих своих сотрудников он стал первым учителем, критиком и живым путеводителем по закоулкам шальной, беспощадной и захватывающей эпохи», — говорится в сообщении.

Причина смерти Михайлова не указана.

Фото: «Областная Рязанская газета»