Mash: врачи сохранили ногу Эдварду Билу

Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Бил под присмотром врачей.

Врачи сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, после судебного заседания состоялась пятая операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги. Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Он под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что Эдварду Билу ампутируют ногу.