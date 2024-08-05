Mash: врачи сохранили ногу Эдварду Билу
Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Бил под присмотром врачей.
Врачи сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».
По информации портала, после судебного заседания состоялась пятая операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги. Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Он под присмотром врачей.
Ранее сообщалось, что Эдварду Билу ампутируют ногу.