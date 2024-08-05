SHOT: Эдварду Билу ампутируют ногу

В больницу Била доставили из спецприёмника 31 июля.

Пранкеру Эдварду Билу ампутируют ногу. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на двоюродного брата блогера.

По словам источника, врачи пытались сделать все возможное, однако ампутации не избежать. На месте перелома образовалась рана размерам 20×20 сантиметров, из которой идет кровь и гной.

В больницу Била доставили 31 июля из спецприемника. Ранее у него диагностировали открытый перелом костей левой ноги. Его он получил во время покатушек на самокате. Блогеру пересадили части кожи, а внутрь ноги установили спицу. Уже после ареста ему стало хуже, и его экстренно доставили в больницу, где вскрыли ногу и провели дополнительное обследование.