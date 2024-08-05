Новости Рязани за 5 августа 2024 год

В Москве мужчина выстрелил из окна в женщину с трехлетней девочкой

В Москве мужчина выстрелил из окна в женщину с трехлетней девочкой. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Инцидент произошел на ул. 800-летия Москвы. По предварительным данным, 40-летний москвич открыл огонь из пневматического оружия с 4-го этажа. в сторону детской площадки. Фигуранта задержали. В его квартире обнаружен пневматический пистолет. Прокуратура начала проверку.

В Челябинской области в результате ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате ДТП погибли пять человек. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба МЧС России. На трассе Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2115. Одного пострадавшего госпитализировали. Двое мужчин и три женщины погибли от полученных травм. На месте аварии работают 6 специалистов и 2 единицы техники ведомства.

Mash: врачи сохранили ногу Эдварду Билу

Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Бил под присмотром врачей.

Врачи сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Mash». По информации портала, после судебного заседания состоялась пятая операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги. Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Он под присмотром врачей. Ранее сообщалось, что Эдварду Билу ампутируют ногу.

Банк ВТБ объявил о повышении ставки по рыночным программам ипотеки

Изменения вступят в силу с 6 августа.

Банк ВТБ объявил о повышении ставки по рыночным программам ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. Повышение составит от 0,5 п. п. до 1,7 п. п., а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%. Изменения вступят в силу с 6 августа. В ВТБ объяснили рост увеличением ключевой ставки ЦБ.

В Рязани на улице Мервинской лоб в лоб столкнулись две легковушки

Дорогу не поделили Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.

В Рязани на улице Мервинской лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом в понедельник, 5 августа, в редакцию РЗН. Инфо сообщили читатели. Дорогу не поделили Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer. О пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея»

Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства. Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной. В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа. Возрастное ограничение — 0+. Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы. .

Росстат: в России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%

Средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.

В России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%. Данные привел Росстат. Так, средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽. Рост цен объясняется высоким спросом на внутренний туризм и ограниченными возможностями железных дорог. Кроме того, россияне стали чаще выбирать поезда из-за высокой стоимости авиаперелетов.

Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября

В помещении проведут замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.

Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в официальной группе культурного учреждения ВКонтакте. Правительство Рязанской области выделило средства на замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики. Отмечается, что Зал камерной музыки продолжает работать. Коллективы выступают на других концертных площадках города.

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Отмечается, что трагедия случилась в селе Вязовое. Один человек погиб, еще трое пострадали. Их доставили в больницу.

В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части

В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части. Жителям представили схему размещения объектов, которые предусмотрены инвестиционным соглашением. Подрядчик создаст благоустроенное пространство с парковой зоной, спортивными площадками, которые будут доступны для всех. В соседнем от Никольского храма здании планируют разместить Воскресную Православную школу. Согласно документации, минимальный объем вложений — 161 млн рублей, создание 30 рабочих мест.

В Рязани на улице Бирюзова столкнулись два автомобиля

Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Бирюзова столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life». На кадрах видно, что машины получили серьезные механические повреждения. Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

В следкоме начали проверку после обнаружения трупа на карьере в Рязани

Напомним, в МЧС сообщили, что подняли тело мужчины из 1-го Борковского карьера.

В следкоме начали проверку после обнаружения трупа на карьере в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что проверочные мероприятия проводит Московский МСО. Напомним, ранее в МЧС сообщили, что подняли труп мужчины из 1-го Борковского карьера.

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости». Останки 50-летней женщины и ребенка, зарытые на глубине около двух метров, обнаружили следователи в городе Иланский. Предварительно, погибшая проживала вместе с сыном и 29-летним сожителем. Между мужчиной и ребенком периодически возникали конфликты. В ходе очередной ссоры подозреваемый нанес мальчику несколько ударов по голове. Спустя неделю ребенок скончался от полученных травм, после чего подозреваемый обратился к своему родственнику с просьбой помочь в сокрытии преступления. Злоумышленники задушили мать ребенка, вывезли тела в лес и закопали. Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Рязани на карьере утонул мужчина

Подробности устанавливаются.