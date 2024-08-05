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Новости Рязани за 5 августа 2024 год

В Москве мужчина выстрелил из окна в женщину с трехлетней девочкой

В Москве мужчина выстрелил из окна в женщину с трехлетней девочкой. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на ул. 800-летия Москвы. По предварительным данным, 40-летний москвич открыл огонь из пневматического оружия с 4-го этажа. в сторону детской площадки.

Фигуранта задержали. В его квартире обнаружен пневматический пистолет.

Прокуратура начала проверку.

В Челябинской области в результате ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате ДТП погибли пять человек. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.

На трассе Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2115. Одного пострадавшего госпитализировали. Двое мужчин и три женщины погибли от полученных травм.

На месте аварии работают 6 специалистов и 2 единицы техники ведомства.

Mash: врачи сохранили ногу Эдварду Билу
Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Бил под присмотром врачей.

Врачи сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».

По информации портала, после судебного заседания состоялась пятая операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги. Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Он под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что Эдварду Билу ампутируют ногу.

Банк ВТБ объявил о повышении ставки по рыночным программам ипотеки
Изменения вступят в силу с 6 августа.

Банк ВТБ объявил о повышении ставки по рыночным программам ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

Повышение составит от 0,5 п. п. до 1,7 п. п., а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%. Изменения вступят в силу с 6 августа.

В ВТБ объяснили рост увеличением ключевой ставки ЦБ.

В Рязани на улице Мервинской лоб в лоб столкнулись две легковушки
Дорогу не поделили Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.

В Рязани на улице Мервинской лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом в понедельник, 5 августа, в редакцию РЗН. Инфо сообщили читатели.

Дорогу не поделили Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.

О пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея»
Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.

В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа.

Возрастное ограничение — 0+.

Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы.

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Росстат: в России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%
Средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.

В России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%. Данные привел Росстат.

Так, средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.

Рост цен объясняется высоким спросом на внутренний туризм и ограниченными возможностями железных дорог. Кроме того, россияне стали чаще выбирать поезда из-за высокой стоимости авиаперелетов.

Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября
В помещении проведут замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.

Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в официальной группе культурного учреждения ВКонтакте.

Правительство Рязанской области выделило средства на замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.

Отмечается, что Зал камерной музыки продолжает работать. Коллективы выступают на других концертных площадках города.

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами

В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что трагедия случилась в селе Вязовое.

Один человек погиб, еще трое пострадали. Их доставили в больницу.

В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части

В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части.

Жителям представили схему размещения объектов, которые предусмотрены инвестиционным соглашением.

Подрядчик создаст благоустроенное пространство с парковой зоной, спортивными площадками, которые будут доступны для всех.

В соседнем от Никольского храма здании планируют разместить Воскресную Православную школу.

Согласно документации, минимальный объем вложений — 161 млн рублей, создание 30 рабочих мест.

В Рязани на улице Бирюзова столкнулись два автомобиля
Информация о пострадавших не поступала.

В Рязани на улице Бирюзова столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».

На кадрах видно, что машины получили серьезные механические повреждения.

Информация о пострадавших не поступала.

Подробности устанавливаются.

В следкоме начали проверку после обнаружения трупа на карьере в Рязани
Напомним, в МЧС сообщили, что подняли тело мужчины из 1-го Борковского карьера.

В следкоме начали проверку после обнаружения трупа на карьере в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что проверочные мероприятия проводит Московский МСО.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что подняли труп мужчины из 1-го Борковского карьера.

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына

В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Останки 50-летней женщины и ребенка, зарытые на глубине около двух метров, обнаружили следователи в городе Иланский.

Предварительно, погибшая проживала вместе с сыном и 29-летним сожителем. Между мужчиной и ребенком периодически возникали конфликты. В ходе очередной ссоры подозреваемый нанес мальчику несколько ударов по голове.

Спустя неделю ребенок скончался от полученных травм, после чего подозреваемый обратился к своему родственнику с просьбой помочь в сокрытии преступления.

Злоумышленники задушили мать ребенка, вывезли тела в лес и закопали.

Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело.

В Рязани на карьере утонул мужчина
Подробности устанавливаются.

В Рязани на карьере утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что тело подняли из 1-го Борковского карьера.

Погибшему было 30 лет.

По данным ведомства, он плавал на необорудованном пляже, хотя на том же водоеме находилось официальное место для купания.