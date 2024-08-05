Новости Рязани за 5 августа 2024 год
В Москве мужчина выстрелил из окна в женщину с трехлетней девочкой. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Инцидент произошел на ул. 800-летия Москвы. По предварительным данным, 40-летний москвич открыл огонь из пневматического оружия с 4-го этажа. в сторону детской площадки.
Фигуранта задержали. В его квартире обнаружен пневматический пистолет.
Прокуратура начала проверку.
В Челябинской области в результате ДТП погибли пять человек. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщила пресс-служба МЧС России.
На трассе Долгодеревенское-Аргаяш лоб в лоб столкнулись Kia Cerato и ВАЗ 2115. Одного пострадавшего госпитализировали. Двое мужчин и три женщины погибли от полученных травм.
На месте аварии работают 6 специалистов и 2 единицы техники ведомства.
Врачи сохранили ногу пранкеру Эдварду Билу. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Mash».
По информации портала, после судебного заседания состоялась пятая операция. Медики спасли конечность, несмотря на заражение крови и критическое состояние ноги. Сейчас блогер в порядке, у него сохраняется высокая температура. Он под присмотром врачей.
Ранее сообщалось, что Эдварду Билу ампутируют ногу.
Банк ВТБ объявил о повышении ставки по рыночным программам ипотеки. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Повышение составит от 0,5 п. п. до 1,7 п. п., а минимальная ставка при покупке квартиры составит 20,5%. Изменения вступят в силу с 6 августа.
В ВТБ объяснили рост увеличением ключевой ставки ЦБ.
В Рязани на улице Мервинской лоб в лоб столкнулись две легковушки. Об этом в понедельник, 5 августа, в редакцию РЗН. Инфо сообщили читатели.
Дорогу не поделили Skoda Octavia и Mitsubishi Lancer.
О пострадавших неизвестно. Подробности уточняются.
Рязанцев пригласили на «Ночь шедевров Русского музея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Акция состоится 15 августа в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника на Соборной.
В этот день РИАМЗ будет работать до 23:00. Для гостей запланированы лекция о развитии отечественного искусства и музыкальная программа.
Возрастное ограничение — 0+.
Напомним, ранее сообщалось, что в РИАМЗ изменится график работы.
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В России билеты в плацкартные вагоны подорожали почти на 25%. Данные привел Росстат.
Так, средняя стоимость проезда на 100 км пути в обычном поезде составила 287₽, а в фирменном — 401₽.
Рост цен объясняется высоким спросом на внутренний туризм и ограниченными возможностями железных дорог. Кроме того, россияне стали чаще выбирать поезда из-за высокой стоимости авиаперелетов.
Концертный зал Рязанской филармонии закрылся на ремонт до конца октября. Об этом сообщили в официальной группе культурного учреждения ВКонтакте.
Правительство Рязанской области выделило средства на замену штанкетного хозяйства и улучшение акустики.
Отмечается, что Зал камерной музыки продолжает работать. Коллективы выступают на других концертных площадках города.
В Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус с пассажирами. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что трагедия случилась в селе Вязовое.
Один человек погиб, еще трое пострадали. Их доставили в больницу.
В Спасске-Рязанском инвестор начал работы по благоустройству воинской части.
Жителям представили схему размещения объектов, которые предусмотрены инвестиционным соглашением.
Подрядчик создаст благоустроенное пространство с парковой зоной, спортивными площадками, которые будут доступны для всех.
В соседнем от Никольского храма здании планируют разместить Воскресную Православную школу.
Согласно документации, минимальный объем вложений — 161 млн рублей, создание 30 рабочих мест.
В Рязани на улице Бирюзова столкнулись два автомобиля. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале «RZN.Life».
На кадрах видно, что машины получили серьезные механические повреждения.
Информация о пострадавших не поступала.
Подробности устанавливаются.
В следкоме начали проверку после обнаружения трупа на карьере в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что проверочные мероприятия проводит Московский МСО.
Напомним, ранее в МЧС сообщили, что подняли труп мужчины из 1-го Борковского карьера.
В Красноярском крае мужчина убил сожительницу и ее 10-летнего сына. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».
Останки 50-летней женщины и ребенка, зарытые на глубине около двух метров, обнаружили следователи в городе Иланский.
Предварительно, погибшая проживала вместе с сыном и 29-летним сожителем. Между мужчиной и ребенком периодически возникали конфликты. В ходе очередной ссоры подозреваемый нанес мальчику несколько ударов по голове.
Спустя неделю ребенок скончался от полученных травм, после чего подозреваемый обратился к своему родственнику с просьбой помочь в сокрытии преступления.
Злоумышленники задушили мать ребенка, вывезли тела в лес и закопали.
Мужчины задержаны, возбуждено уголовное дело.
В Рязани на карьере утонул мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Отмечается, что тело подняли из 1-го Борковского карьера.
Погибшему было 30 лет.
По данным ведомства, он плавал на необорудованном пляже, хотя на том же водоеме находилось официальное место для купания.