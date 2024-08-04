Военкор отреагировал на желание диверсанта из Рязани отправиться в зону СВО

«Надо же, патриотизм проснулся. Мы уже не раз писали, что СВО — это не баня, где с себя можно смыть налипшую грязь. Да и кому на фронте этот Сидики* нужен? Чтобы он склад боеприпасов подорвал, или офицера застрелил? Для любого командира такой боец — сильнейшая головная боль. Так что пускай лучше посидит за терроризм. Лет этак 20», — написал Коц в посте.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц отреагировал на желание диверсанта из Рязани Руслана Сидики* отправиться в зону СВО. Пост он разместил в своем Telegram-канале.

«Надо же, патриотизм проснулся. Мы уже не раз писали, что СВО — это не баня, где с себя можно смыть налипшую грязь. Да и кому на фронте этот Сидики* нужен? Чтобы он склад боеприпасов подорвал, или офицера застрелил? Для любого командира такой боец — сильнейшая головная боль. Так что пускай лучше посидит за терроризм. Лет этак 20», — написал Коц в посте.

Напомним, подорвавший пути под Рязанью попросил отправить его в зону СВО.

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов