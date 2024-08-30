В Рязанской области осудили мужчину, устроившего смертельное ДТП

Установлено, что обвиняемый на фуре двигался по 317-км автодороги М-5 «Урал». При обгоне он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».

В Рязанской области осудили мужчину, устроившего смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

Установлено, что 17 января 2024 года обвиняемый на фуре двигался по 317-км автодороги М-5 «Урал». При обгоне он нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21074».

В результате ДТП водитель легковушки и один из его пассажиров скончались на месте.

Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.