В полиции рассказали подробности аварии с электросамокатом на улице Новоселов
ДТП случилось в четверг, 29 августа, возле дома № 60.
В полиции рассказали подробности аварии с электросамокатом на улице Новоселов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
ДТП случилось в четверг, 29 августа, возле дома № 60.
По предварительной информации, столкнулись «Лада Приора» с электросамокатом, под управлением 16-летнего подростка.
Несовершеннолетний с различными травмами обращалась за медпомощью.
Проводится проверка.