В полиции рассказали подробности аварии с электросамокатом на улице Новоселов

ДТП случилось в четверг, 29 августа, возле дома № 60.

В полиции рассказали подробности аварии с электросамокатом на улице Новоселов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

ДТП случилось в четверг, 29 августа, возле дома № 60.

По предварительной информации, столкнулись «Лада Приора» с электросамокатом, под управлением 16-летнего подростка.

Несовершеннолетний с различными травмами обращалась за медпомощью.

Проводится проверка.