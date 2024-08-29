В Рязани на улице Новоселов дети на электросамокате врезались в автомобиль

По предварительной информации, у одного из мальчиков перелом.

В Рязани на улице Новоселов дети на электросамокате врезались в автомобиль. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили читатели в редакцию РЗН. Инфо.

По словам свидетелей, авария случилась около дома № 60.

«Два мальчика на самокате двигались по встречке и врезались в выезжающее из-за автобуса авто», — рассказали свидетели.

По предварительной информации, у одного из детей перелом.

Официального комментария по ситуации не поступало.