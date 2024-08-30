Рязанский СК возбудил уголовное дело на мать выпавшего из окна ребенка

Женщина оставила своих малолетних детей одних в квартире на улице Космонавтов, годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа.

Рязанский СК возбудил уголовное дело на мать выпавшего из окна ребенка. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи провели проверку по факту травмирования мальчика при падении из окна многоквартирного дома на улице Космонавтов.

Установлено, что женщина оставила своих малолетних детей одних. Годовалый ребенок залез на подоконник и выпал из окна третьего этажа.

В настоящее время он находится в больнице.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее в рязанском СК рассказали подробности о выпавшем из окна ребенке.