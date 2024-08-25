В рязанском СК рассказали подробности о выпавшем из окна ребенке

Напомним, ребенок выпал с третьего этажа на улице Космонавтов.

В рязанском СК рассказали подробности о выпавшем из окна ребенке. Об этом сообщили в пресс-служба регионального СК.

Напомним, ребенок выпал с третьего этажа на улице Космонавтов.

По данным следствия, мальчик в возрасте 1,3 года находился в квартире с 11-летней сестрой, родители детей в момент происшествия дома отсутствовали.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.