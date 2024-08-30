Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за сутки

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 380 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе танк.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ за сутки. Информация появилась в официальном Telegram-канале министерства.

Потери ВСУ за сутки на курском направлении составили до 380 военных и 22 единицы бронетехники, в том числе танк.

Группировка «Север» за сутки отразила пять атак штурмовых групп, сорваны атаки в направлении еще трех населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что с момента нападения на Курскую область украинские военные потеряли до 7 450 человек.