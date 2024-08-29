Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области

Отмечается, что с момента нападения на Курскую область украинские военные потеряли до 7 450 человек.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ в Курской области. Об этом пишет ТАСС.

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 400 военных и 29 единиц бронетехники. Пять военных ВСУ сдались в плен.

За сутки ВС РФ отразили четыре атаки штурмовых групп и сорвали попытки атак на пять населенных пунктов.

Отмечается, что с момента нападения на Курскую область украинские военные потеряли до 7 450 человек.