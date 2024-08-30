Фестиваль «Подбелка-2024» на улице Почтовой начнется в 17 часов

Сцены расположатся: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату. На четырех площадках выступят 27 групп.

Рязанцам напомнили о времени начала «Подбелки-2024» на улице Почтовой. Фестиваль уличных музыкантов стартует в пятницу, 30 августа, в 17 часов.

Сцены расположатся: около памятника Ленину, рядом с банком ВТБ, напротив «Чулана» и у памятника Коловрату. На четырех площадках выступят 27 групп.

Ранее стал известен тайминг выступлений и список исполнителей.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года в рамках Дня города. В 2023 году на нем побывало около 20 тысяч человек.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».

Возрастное ограничение 0+.