Опубликован тайминг рязанского фестиваля «Подбелка-2024»
Мероприятие начнется в пятницу, 30 августа, в 17 часов на улице Почтовой. На четырех сценах выступят 27 групп. Каждую площадку откроет ведущий.
Опубликован тайминг рязанского фестиваля «Подбелка-2024». Мероприятие начнется в пятницу, 30 августа, в 17 часов на улице Почтовой.
На четырех сценах выступят 27 групп. Каждую площадку откроет ведущий.
Сцена у памятника Ленину:
- 17:10 — 17:40 — the КентЫ;
- 17:50 — 18:20 — ПАРНАС | PARNAS;
- 18:30 — 19:00 — ДжаZZисты;
- 19:10 — 19:40 — MangoStarr (МангоСтарр);
- 19:50 — 20:20 — Фанки;
- 20:30 — 21:00 — HoTSTuFF;
- 21:10 — 22:00 — BOOTLEGGERS.
Сцена у банка ВТБ:
- 17:10 — 17:40 — Андуин;
- 17:50 — 18:20 — Асиндетон;
- 18:30 — 19:00 — Дуэт «+1»;
- 19:10 — 19:40 — Onegene;
- 19:50 — 20:20 — bllack-santa;
- 20:30 — 21:00 — Надюшка Бояджиева.
Сцена напротив Чулана:
- 17:05 — 17:30 — группа 1 — 4real cover band;
- 17:40 — 18:05 — группа 2 — GROBUT NEERG;
- 18:15 — 18:40 — группа 3 — Villa Victoria;
- 18:50 — 19:15 — группа 4 — ФБС;
- 19:25 — 19:50 — группа 5 — Panacéa;
- 20:00 — 20:25 — группа 6 — Of Titans and Men;
- 20:35 — 21:00 — группа 7 — INVARIANT.
Сцена у памятника Коловрату:
- 17:05 — 17:30 — Pine Forest Sheikhs;
- 17:40 — 18:05 — Группа «Лыбедь»;
- 18:15 — 18:40 — Ключ на Старт;
- 18:50 — 19:15 — МЕНЬШОВА;
- 19:25 — 19:50 — Арамболь;
- 20:00 — 20:25 — KAIF!;
- 20:35 — 21:00 — Re-AnimatoR.
Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года. В 2023 году на нем побывало около 20 тысяч человек.
Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».
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