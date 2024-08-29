Опубликован тайминг рязанского фестиваля «Подбелка-2024»

Мероприятие начнется в пятницу, 30 августа, в 17 часов на улице Почтовой. На четырех сценах выступят 27 групп. Каждую площадку откроет ведущий.

Опубликован тайминг рязанского фестиваля «Подбелка-2024». Мероприятие начнется в пятницу, 30 августа, в 17 часов на улице Почтовой.

На четырех сценах выступят 27 групп. Каждую площадку откроет ведущий.

Сцена у памятника Ленину:

17:10 — 17:40 — the КентЫ;

17:50 — 18:20 — ПАРНАС | PARNAS;

18:30 — 19:00 — ДжаZZисты;

19:10 — 19:40 — MangoStarr (МангоСтарр);

19:50 — 20:20 — Фанки;

20:30 — 21:00 — HoTSTuFF;

21:10 — 22:00 — BOOTLEGGERS.

Сцена у банка ВТБ:

17:10 — 17:40 — Андуин;

17:50 — 18:20 — Асиндетон;

18:30 — 19:00 — Дуэт «+1»;

19:10 — 19:40 — Onegene;

19:50 — 20:20 — bllack-santa;

20:30 — 21:00 — Надюшка Бояджиева.

Сцена напротив Чулана:

17:05 — 17:30 — группа 1 — 4real cover band;

17:40 — 18:05 — группа 2 — GROBUT NEERG;

18:15 — 18:40 — группа 3 — Villa Victoria;

18:50 — 19:15 — группа 4 — ФБС;

19:25 — 19:50 — группа 5 — Panacéa;

20:00 — 20:25 — группа 6 — Of Titans and Men;

20:35 — 21:00 — группа 7 — INVARIANT.

Сцена у памятника Коловрату:

17:05 — 17:30 — Pine Forest Sheikhs;

17:40 — 18:05 — Группа «Лыбедь»;

18:15 — 18:40 — Ключ на Старт;

18:50 — 19:15 — МЕНЬШОВА;

19:25 — 19:50 — Арамболь;

20:00 — 20:25 — KAIF!;

20:35 — 21:00 — Re-AnimatoR.

Напомним, фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» проводится с 2011 года. В 2023 году на нем побывало около 20 тысяч человек.

Учредитель и организатор фестиваля «Подбелка-2024» — агентство РЗН. Инфо, организатор — АНО «Центр развития креативных индустрий». Генеральные партнеры фестиваля — правительство Рязанской области и клиники стоматологии «Дентастиль».

Возрастное ограничение 0+.