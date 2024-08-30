Эксперт заявил, что осенью ЦБ может повысить ключевую ставку до 20%

По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку 13 сентября с 18 до 20%. Пьянов считает, что с учетом инфляции ставку стоит повышать даже выше.

Эксперт заявил, что осенью ЦБ может повысить ключевую ставку до 20%. Об этом первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал изданию РБК.

По его словам, Центробанк может повысить ключевую ставку 13 сентября с 18 до 20%. Пьянов считает, что с учетом инфляции ставку стоит повышать даже выше.

Ранее в ЦБ допустили повышение размера ключевой ставки. Напомним, сейчас она составляет 18%.