В Центробанке допустили повышение ключевой ставки

Это связано с уменьшением чувствительности экономики России к изменению ключевой ставки.

Экономика России стала менее чувствительна к росту ключевой ставки, в связи с чем может потребоваться изменение показателя. Об этом в четверг, 29 августа, заявил зампредседателя Банка России (ЦБ РФ) Алексей Заботкин.

По его словам, сохранение перегрева экономики будет диктовать ускорение роста инфляции. Основным и наиболее эффективным инструментов воздействия на нее является ключевая ставка.

«При этом мы учитываем, что возросла доля экономики, которая в меньшей степени чувствительна к денежно-кредитной политике», — сказал Заботкин.

В связи с этим регулятор видит необходимость в более длительном ужесточении ДКП, чем планировалось год назад.