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Андрей Сидоренко стал членом комиссии рязанского облизбиркома
Отмечается, что Сидоренко представлен в состав комиссии губернатором Рязанской области по предложению ЦИК России.

Андрей Сидоренко стал членом комиссии рязанского облизбиркома. Об этом сообщается в официальной группе Избирательной комиссии в пятницу, 30 августа.

В состав комиссии в качестве ее члена с правом решающего голоса вошел Андрей Сидоренко. Отмечается, что Сидоренко представлен в состав комиссии губернатором Рязанской области по предложению ЦИК России.

Он родился в Милославском, окончил Камышинское высшее военное инженерное училище, служил в ВС СССР и РФ. После службы на различных должностях работал в муниципальных органах власти Милославского района, а с 2008 года в региональном отделении Партии «Единая Россия». С 2016 года являлся заместителем руководителя аппарата Рязанской областной Думы.

Ранее председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков оставил пост и стал исполняющим обязанности ректора РГУ имени Есенина.