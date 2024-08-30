Андрей Сидоренко стал членом комиссии рязанского облизбиркома

Отмечается, что Сидоренко представлен в состав комиссии губернатором Рязанской области по предложению ЦИК России.

Андрей Сидоренко стал членом комиссии рязанского облизбиркома. Об этом сообщается в официальной группе Избирательной комиссии в пятницу, 30 августа.

В состав комиссии в качестве ее члена с правом решающего голоса вошел Андрей Сидоренко. Отмечается, что Сидоренко представлен в состав комиссии губернатором Рязанской области по предложению ЦИК России.

Он родился в Милославском, окончил Камышинское высшее военное инженерное училище, служил в ВС СССР и РФ. После службы на различных должностях работал в муниципальных органах власти Милославского района, а с 2008 года в региональном отделении Партии «Единая Россия». С 2016 года являлся заместителем руководителя аппарата Рязанской областной Думы.

Ранее председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков оставил пост и стал исполняющим обязанности ректора РГУ имени Есенина.