Рязанский государственный университет имени Есенина возглавил Дмитрий Боков

Его назначили исполняющим обязанности ректора.

Рязанский государственный университет имени Есенина возглавил Дмитрий Боков, его назначили исполняющим обязанности ректора. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Минобрнауки.

Дмитрий Боков окончил вуз в 2004 году по специальности «История». В 2019 году — магистратуру РГУ имени Сергея Есенина по специальности «Юриспруденция». Имеет научную степень кандидата педагогических наук. Автор 18 публикаций.

Работал методистом воспитательной части Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, затем начальником отдела внеучебной работы. С 2013 года был заместителем министра образования Рязанской области, с 2016 года — председателем областного избиркома.

Напомним, ранее стало известно, что председатель Избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Боков оставил пост.