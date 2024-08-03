СБУ заплатила Сидики* более 100 тысяч рублей для совершения теракта под Рязанью

Их он использовал для атаки на военный аэродром Дягилево и подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году.

Служба безопасности Украины перевела более 100 тысяч рублей на банковский счет для гражданина России и Италии Руслана Сидики* на сборку четырех БПЛА и компонентов для самодельного взрывного устройства. Их он использовал для атаки на военный аэродром Дягилево и подрыв железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году. В этом он признался на допросе, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Деньги сотрудники украинских спецслужб перевели на банковскую карту подставного лица. Злоумышленник снял их со счета в банкомате.

Ранее сообщалось, что обвиняемый закупал запчасти для сборки четырех квадрокоптеров на маркетплейсе. Мужчина признался, что созданные им квадрокоптеры могли находить цели по GPS-навигации, наводились по лазерному высометру и должны были взорваться на высоте от 1 до 1,5 м над плоскостью крыла самолета, где расположены баки с топливом. Однако самолеты ВКС России в тот момент покинули аэродром для выполнения боевых задач и три самодельных квадрокоптера взорвались на пустой бетонке взлетно-посадочной полосы, сообщали правоохранители.

Напомним, Сидики* признал вину в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в ноябре 2023 года и в атаке на аэродром за три месяца до этого.

11 ноября 2023 года в результате подрыва самодельного взрывного устройства между станциями Рыбное и Блокпост в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.

*входит в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.