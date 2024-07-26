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Руслану Сидики, который подорвал железную дорогу под Рязанью, выдвинули новое обвинение
Напомним, его обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года.

Руслану Сидики, который подорвал железную дорогу под Рязанью, выдвинули новое обвинение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.

Напомним, Сидики обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.

Кроме того, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.

Все новости сюжета можно прочитать по ссылке.