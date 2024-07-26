Руслану Сидики, который подорвал железную дорогу под Рязанью, выдвинули новое обвинение
Напомним, его обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года.
Руслану Сидики, который подорвал железную дорогу под Рязанью, выдвинули новое обвинение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью Руслану Сидики предъявили обвинение в прохождении обучения террористической деятельности.
Напомним, Сидики обвиняют в организации теракта на железной дороге между станциями «Рыбное» и «Блокпост 204-й км». Он произошел 11 ноября 2023 года. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги.
Кроме того, он обвиняется по трем эпизодам незаконного изготовления взрывных устройств.
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