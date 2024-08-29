УФСИН подтвердило гибель подсудимого в рязанском СИЗО. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе управления.
По данным ведомства, 29 августа в камере следственного изолятора № 1 УФСИН России по Рязанской области сотрудники дежурной смены обнаружили подследственного 1976 года рождения без признаков жизни.
На место происшествия прибыл фельдшер учреждения, а также вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия результата не дали, мужчина скончался.
«По факту произошедшего проводится проверка, материалы будут направлены в правоохранительные органы для принятия процессуального решения», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что рыбновский стрелок покончил с собой в рязанском СИЗО.
Рязанский СК начал проверку после смерти рыбновского стрелка в СИЗО.