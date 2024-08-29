Рязанский СК начал проверку после смерти рыбновского стрелка в СИЗО

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Рязанский СК начал проверку после смерти рыбновского стрелка в СИЗО. Об этом в четверг, 29 августа, РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожным МСО г. Рязани проводится доследственная проверка по факту смерти в следственном изоляторе уроженца Вологодской области, обвиняемого в ряде особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что рыбновский стрелок покончил с собой в рязанском СИЗО.