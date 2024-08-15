По делу уроженки Рязани Баязитовой защита потерпевшего запросит условный срок

Мосгорсуд отложил на 21 августа рассмотрение апелляционных жалоб главного редактора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой.

По делу уроженки Рязани Баязитовой защита потерпевшего запросит условный срок. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил «Коммерсант».

Мосгорсуд отложил на 21 августа рассмотрение апелляционных жалоб главного редактора Telegram-канала «Адские бабки» Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой. Их осудили на 5 лет и 4,5 года лишения свободы соответственно за вымогательство 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

По информации издания, потерпевший приготовил ходатайство, в котором будет просить назначить осужденным условные сроки. Ранее в ходе судебного процесса Ушаков высказался за условное наказание только для признавшей вину Архаровой.

Для рассмотрения апелляции Александру Баязитову доставили в Москву. По словам ее адвоката Игоря Михеева, журналистку привезли 4 августа.

«До этого на протяжении нескольких месяцев Александра „путешествовала“ по России, только без вида из окна, так как в вагонах для этапирования окна не предусмотрены», — рассказал защитник.

В феврале 2024 года обеих фигуранток до вступления приговора в силу отправили в колонии.

Журналистку Life.ru Александру Баязитову, медиатехнолога Ольгу Архарову и пиарщицу Инну Чурилову арестовали в августе 2022 года. Как установил суд, в мае 2022 года в Telegram-канале «Адские бабки», который вела Александра Баязитова, была опубликована информация о судимости старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. За снятие заметок и установку месячного блока на его фамилию банкир через свою помощницу перечислил администратору канала Инне Чуриловой 420 тыс. руб. Та поделила деньги с автором заметок и главредом «Адских бабок» Баязитовой. 27 июля 2022 года все трое выдвинули новое требование — о передаче им 1,2 млн руб., гарантировав в обмен блокировку негативных постов с упоминанием имени Ушакова уже в течение трех месяцев. Он обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По данным «Коммерсанта», в апелляции настаивавший на реальном сроке для Баязитовой Александр Ушаков передумал и подготовил ходатайство, в котором просит Мосгорсуд назначить условное наказание уже обеим осужденным.

Отмечается, что на принятие потерпевшим такого решения могло повлиять состояние здоровья Баязитовой, которая страдает сахарным диабетом и гипертонией, а также имеет престарелую мать. Последняя из-за проблем со зрением с трудом передвигается по квартире и требует ухода.

Ходатайство потерпевшего будет оглашено на заседании 21 августа, когда Мосгорсуд проверит законность приговора.

Сейчас фигурантки, с учетом времени, которое они провели в СИЗО, уже отбыли в заключении по три года. После вступления приговора в силу обе могут претендовать на условно-досрочное освобождение.

Ранее сообщалось, что блогера Александру Баязитову подозревают в вымогательстве.